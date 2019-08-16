Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Uzman Çavuş bölüğün arkasında ölü bulundu
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Şırnak'ta Uzman Çavuş bölüğün arkasında ölü bulundu

38 dakika önce

Şırnak'ta görev yapan Sakaryalı Uzman Çavuş İsmail Aygül, görev yaptığı bölüğün arkasında vurulmuş olarak bulundu.

Şırnak'ta Uzman Çavuş bölüğün arkasında ölü bulundu, System.String[]
Şırnak'ta görev yapan Sakaryalı Uzman Çavuş İsmail Aygül, görev yaptığı bölüğün arkasında vurulmuş olarak bulundu. Aygül'ün cenazesinin otopsi sonrasında Sakarya'nın Karasu ilçesine getirileceği öğrenildi.

25 yaşındaki Uzman Çavuş İsmail Aygül bu sabah yapılan içtimaya çıkmayınca bölük askerleri tarafından aranmaya başladı. Kısa süre sonunda silah arkadaşları İsmail Aygül'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Şırnak Çakırsöğüt Karakolu'nda beş yıldan beri görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş İsmail Aygün'ün cenazesi otopsiye alındı.

Bekar ve 25 yaşında olan Aygül'ün cenazesi otopsinin ardından Karasu ilçesi Kurudere Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. - SAKARYA
Sakarya, Karasu, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:23 Kaynak: İHA
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