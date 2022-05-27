Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi

Şırnak'ta geçen yıl buğday, mısır ve pamuk ekilen alanlarda, bu yıl karpuz, kavun, çilek ve marul üretimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, kent olarak kendine yetebilen bir Şırnak için üretim yaptıklarını, geçen yıl 90 bin dönümde yapılan sebze ve meyveciliğin, bu yıl 300 bin dönüme çıktığını söyledi.

Daha önce dışarıda yatırım yapan çiftçileri kentte yatırım yapması için davet ettiklerini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Böylelikle bölgemizde hem istihdam sağlanmış olacak hem de kendi kendine yetebilen ve üretebilen bir Şırnak yaratmaya çalışıyoruz. Yeter ki onlar üretsin, biz her zaman onların yanındayız. Çiftçimizin buraya gelmesinin sebebi kendi bölgesinde alternatif bir ürün yetiştirmesidir. Daha önce buğday, mısır, arpa, pamuk ekilen bostanlar şimdi alternatif ürün olarak karpuz, çilek, marul, roka ekiliyor. Karpuza baktığımızda iklimsel olarak bölgemize uyumlu bir ürünümüz. Bölgemizde alternatif ürünler artarak devam edecek. Bölgemize yeni istihdam alanlarını, yeni alternatif ürünlerle devam ettireceğiz, üreteceğiz"

Bölgede küçük bir Çukurova oluşturma niyetinde olduklarını aktaran Demirel, çiftçilere fide ve tohum desteklerinin yanında onları çeşitli eğitimlerle kentte sebze ve meyveciliği yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Kasrik beldesinde çiftçilik yapan Barış Süğür de 25 yıl Adana'da çiftçilik yaptıktan sonra aynı işi kendi memleketinde yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Süğür, "Burada topraklarımız, ovalarımız, suyumuz var, bu işi neden kendi memleketimizde yapmayalım dedik. Şu anda 220 dönümde karpuz ekiyoruz. Gelecek sene bin dönüme kadar düşünüyoruz. Bütün çiftçilerimizi Şırnak'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Kumçatı beldesinde çiftçi Mehmet Demir ise daha önce buğday ekilen 80 dönümlük arazisine 2 yıldır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen fide ve tohum destekleriyle salatalık, marul, roka, biber ektiğini ve satışlarından memnun olduğunu dile getirdi.