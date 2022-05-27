Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi

Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi

27.05.2022 16:49

Şırnak'ta geçen yıl buğday, mısır ve pamuk ekilen alanlarda, bu yıl karpuz, kavun, çilek ve marul üretimi yapıldı.

Şırnak'ta geçen yıl buğday, mısır ve pamuk ekilen alanlarda, bu yıl karpuz, kavun, çilek ve marul üretimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, kent olarak kendine yetebilen bir Şırnak için üretim yaptıklarını, geçen yıl 90 bin dönümde yapılan sebze ve meyveciliğin, bu yıl 300 bin dönüme çıktığını söyledi.

Daha önce dışarıda yatırım yapan çiftçileri kentte yatırım yapması için davet ettiklerini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Böylelikle bölgemizde hem istihdam sağlanmış olacak hem de kendi kendine yetebilen ve üretebilen bir Şırnak yaratmaya çalışıyoruz. Yeter ki onlar üretsin, biz her zaman onların yanındayız. Çiftçimizin buraya gelmesinin sebebi kendi bölgesinde alternatif bir ürün yetiştirmesidir. Daha önce buğday, mısır, arpa, pamuk ekilen bostanlar şimdi alternatif ürün olarak karpuz, çilek, marul, roka ekiliyor. Karpuza baktığımızda iklimsel olarak bölgemize uyumlu bir ürünümüz. Bölgemizde alternatif ürünler artarak devam edecek. Bölgemize yeni istihdam alanlarını, yeni alternatif ürünlerle devam ettireceğiz, üreteceğiz"

Bölgede küçük bir Çukurova oluşturma niyetinde olduklarını aktaran Demirel, çiftçilere fide ve tohum desteklerinin yanında onları çeşitli eğitimlerle kentte sebze ve meyveciliği yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Kasrik beldesinde çiftçilik yapan Barış Süğür de 25 yıl Adana'da çiftçilik yaptıktan sonra aynı işi kendi memleketinde yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Süğür, "Burada topraklarımız, ovalarımız, suyumuz var, bu işi neden kendi memleketimizde yapmayalım dedik. Şu anda 220 dönümde karpuz ekiyoruz. Gelecek sene bin dönüme kadar düşünüyoruz. Bütün çiftçilerimizi Şırnak'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Kumçatı beldesinde çiftçi Mehmet Demir ise daha önce buğday ekilen 80 dönümlük arazisine 2 yıldır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen fide ve tohum destekleriyle salatalık, marul, roka, biber ektiğini ve satışlarından memnun olduğunu dile getirdi.

Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi
Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi

YORUMLAR
500
Burhanettin Bulut: Ülke Nüfusunun Yarıdan Fazlasını Yöneten Millet İttifakı Belediyelerine Verilen Destek Sadece Yüzde 1 Burhanettin Bulut: Ülke Nüfusunun Yarıdan Fazlasını Yöneten Millet İttifakı Belediyelerine Verilen Destek Sadece Yüzde 1
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Tunceli'de kırmızı bültenle aranan tarihi eser bulundu!
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:46:37. #1.13#
SON DAKİKA: Verilen desteklerle çiftçiler alternatif ürüne yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement