Şırnak'ta yaralı bulunan 5 kukumav ile kerkenez ve kara çaylak tedaviye alındı - Son Dakika

Şırnak'ta yaralı bulunan 5 kukumav ile kerkenez ve kara çaylak tedaviye alındı

Şırnak'ta yaralı halde bulunan 5 yavru kukumav ile kara çaylak ve kerkenez tedavi ediliyor.

Şırnak'ta yaralı halde bulunan 5 yavru kukumav ile kara çaylak ve kerkenez tedavi ediliyor.

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Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Uludere, İdil, Silopi ilçelerinde vatandaşların yaralı halde bulduğu 5 yavru kukumav, kara çaylak ve kerkenezin kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Kalay, kuşların Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Acil Müdahale Birimi'nde tedavi edildiğini bildirdi.

İdil'de elektrik akımına kapılan kerkenez ve Silopi'de ateşli silahla vurulan kara çaylağın ağır yaralandığını aktaran Kalay, "Yaraları önemli olduğundan doğaya dönme şansları yok. Bu hayvanların birimimizde yaşamları boyunca bakım ve tedavileri yapılacak. Kukumav yavruları ise uçabilecek duruma geldiklerinde doğaya bırakılacak." dedi.

Şırnak, Silopi, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yaralı bulunan 5 kukumav ile kerkenez ve kara çaylak tedaviye alındı - Son Dakika

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