Yer fıstığı üretim alanı genişliyor - Son Dakika

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EKREM PAYAN/MUHAMMED ŞAMİL ALİAĞAOĞLU - Şırnak'ın Silopi ilçesinde üretim alanı 7 yılda 400 dekardan 75 bin dekara çıkan yer fıstığında bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Silopi'nin, Suriye sınırındaki başta Bostancı, Kavaközü, Yakacık ve Örencik olmak üzere çoğu köyünde çiftçiler daha önce mısır, pamuk, buğday ve arpa üretimi yaptığı arazilerine alternatif ürün olarak bir süredir yer fıstığı ekiyor.

Çiftçilerimize yeni pazarlar açacağımızı düşünüyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, 2014 yılında yapılan çalışmalar sonucu 400 dekarda başlayan yer fıstığı üretim alanının 2018'de 8 bin, 2019'da 12 bin, 2020'de 60 bin, bu yıl ise 75 bin dekara yükseldiğini söyledi.

Demirel, "İl genelinde geçen sene 20 ila 23 bin ton verim alınırken, bu sene hedefimiz 30 bin ton civarında. Yer fıstığı ilimize 236 milyon lira girdi sağlayacak." dedi.

Çiftçiler için kırsal kalkınma desteklerini artırdıklarını, sanayileşme konusunda da iş insanlarını teşvik ettiklerini belirten Demirel, "Bakanlığın Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yer fıstığı eleme ve paketleme tesisini hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Demirel, üründe yaşanan fiyat değişkenliğinin arz ve talep dengesinden kaynaklandığını dile getirerek, "Buna önlem olarak Türkiye'de ilk olarak Şırnak'ta yer fıstığı birliğini kurduk. Sanayileşme konusunda hem kendimizi geliştirip hem de çiftçilerimize yeni pazarlar açacağımızı düşünüyoruz. Şehrimize farklı ürünleri de kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Toptancı Abdulhamit Sevim de 7 yıldır bölgede çalışma yaptıklarını, ürünün Adana ve Osmaniye'de yetişenle yarışabilecek kalitede olduğunu belirtti.

Sevim, "Böyle güzel bir randımanla fıstık yetişmesi hem bizi hem de ekimini yapan köylümüzü memnun ediyor." dedi.

"Beklentimiz fiyatların devlet eliyle belirlenmesi"

Ziraat mühendisi ve fıstık üreticisi Ebubekir Çağlın, 550 dönüm arazide son 4 yıldır yer fıstığı ürettiğini, verimden de memnun olduğunu söyledi.

Çağlın, şunları kaydetti:

"Beklentimiz, fiyatların devlet eliyle belirlenmesi. Gerek ihracat gerekse de üretim alanlarını belirlemenin tamamen devlet kontrolünde yapılması. 6 liraya alınan kabuklu fıstık, tüketiciye 15 ila 30 lira, fıstık içi ise 30 ila 45 liraya ulaşıyor. Fiyatların düzenlenmesini istiyoruz. Devletin fiyatları sabitlemesini istiyoruz. Hem çiftçi kazansın hem de tüketicilere daha uygun ürün gitsin istiyoruz."

"Tarlalarımızın verimi gayet iyi, çok memnunuz"

Bostancı köyünde 300 dönüm arazisinde yer fıstığı yetiştiren Hasan Samay da daha önce mısır, pamuk, buğday ve arpa ektiği arazisinde 5 yıldır yer fıstığı ürettiğini söyledi.

Samay, "Tarlalarımızın verimi gayet iyi, çok memnunuz. Dönümde 500-600 kilograma kadar verim alabiliyoruz. Tek isteğimiz yer fıstığının vatandaşın sofrasına daha uygun fiyatla gitmesi." şeklinde konuştu.