Şırnak'tan acı haber

Teröristlerce çıkan atışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta teröristlerce çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2'si ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.