Şırnak Valisi Osman Bilgin göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Osman Bilgin göreve başladı.

Vali Bilgin, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, vali yardımcıları, askeri erkan, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Valilik makamında, Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından çiçek takdim edilen Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ta göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Selefi Pehlivan'ın görev süresi boyunca kentin birçok yönünün gelişmesinde büyük hizmetleri olduğunu belirten Bilgin, kendisini yakından takip ettiğini söyledi.

"Halka hizmet hakka hizmet" düsturu ile kamu kurum ve kuruluşlarla gece gündüz 7 gün 24 saat esaslı hizmet vereceklerini kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

"Valimiz Pehlivan'a yaptığı hizmetlerden dolayı hem şahsım hem de Şırnaklı vatandaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev yerinde de başarılar dilerim. İnşallah biz de devir aldığımız bayrağı, Valimizin yaptığı güzel çalışmışları üstüne ekleyerek yeni çalışmalar yaparak vatandaş ve kurumlarımızla el ele vererek, Şırnak'ımızı daha güzel, daha sosyal imkanlara kavuşmuş hale getireceğiz. Bu bir bayrak yarışı, dünya durmuyor, hayat devam ediyor. Devam eden hayatta gelişim de devam ediyor. Biz bu gelişim içinde nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz, bunun için el ele vererek beraber yapacağız."

Vali Hamza Pehlivan da görevi Vali Bilgin'e devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisine başarılar diliyorum. Şırnak ilimize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.