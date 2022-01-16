Yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Şırnak ve Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Siirt

Siirt'in kırsal kesimlerinde etkili olan yağış ve tipi nedeniyle Pervari ilçesinde 21, Şirvan ilçesinde de 18 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, hastalanan bir bebeği yolu açarak Pervari'nin Gümüşören köyü mevkisinde 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de Şirvan'da kara yolları ulaşım ağında yer alan köy yollarını ulaşıma açtı.