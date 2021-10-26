Şırnaklı çift, hayvancılıktan elde ettikleri gelirle 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi - Son Dakika

12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren, 5 çocuklu Taybet (51) ve Feyzullah Artuç (53), her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı. Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkanı buldu. Yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan mutluluk duyan çift, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de tedbirleri alarak bazı ülkelere gitti.

"SEYAHATE ÇIKMADA BİR SIKINTIMIZ OLMADI"

Feyzullah Artuç, AA muhabirine, 12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye'den dünya turuna başladıklarını belirtti. Genellikle temmuz-ağustos aylarında geziye çıktıklarını ifade eden Artuç, "5 çocuğumuzdan 2'si üniversitede okuyor. 20 yaşından küçük çocuğumuz yok. Bu nedenle seyahate çıkmada bir sıkıntımız olmuyor." dedi.

"BUGÜNE KADAR EŞİMLE 35 ÜLKE GEZDİK"

Artuç, gezinin bütçesini hayvancılıktan elde ettikleri gelirden sağladıklarını belirterek, "8-10 büyükbaş hayvanımız olur. Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı elde ediyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik." diye konuştu.

"KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORUZ"

Taybet Artuç da 12 yıl önce eşiyle başladıkları seyahat sayesinde ülke ülke gezerek, yeni kültürleri tanıdıklarını söyledi. Çoğu ülkelere yöresel kıyafetle gittiklerini anlatan Artuç, şöyle konuştu: "Yöresel kıyafetlerimizi giyerek kültürümüzü tanıtıyoruz. Gittiğimiz ülkenin meydanında halay çektiğimiz oluyor. Bizi gördüklerinde ilgiyle izliyorlar. Seyahatlerde yemek ile ilgili başlarda sorun yaşadık. Bu nedenle hazırladığımız çeşitli yemekleri götürüyoruz."