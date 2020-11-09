Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında toplam 619 milyon 690 bin 240 TL kazandırdı.

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