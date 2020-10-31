Sisam Adası'nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu - Son Dakika

Sisam Adası'nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu

31.10.2020 00:57
Sisam Adası'nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu, System.String[]

Ege Deniz'inde meydana gelen deprem nedeni ile Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan 1 kilise ve çok sayıda ev hasar aldı.

Ege Deniz'inde meydana gelen deprem nedeni ile Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan 1 kilise ve çok sayıda ev hasar aldı. Adanın kıyı kesimlerinde taşkınlar meydana geldi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'nda da yıkımlara neden oldu. Ada'nın Karlovasi bölgesinde bulunan tarihi Panagia Theotokou Kilisesi ve yaklaşık 50 binada deprem nedeni ile hasar meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, en az 10 kişi yaralandı. Deprem nedeni ile adanın kıyı kesimlerinde suların yükselmesi ile taşkınlar meydana geldi.

Sisam Hastanesinden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika önce Sisam'da yıllar önce yaşanan büyük depremin bir benzerini yaşadık. İnsanlar paniğe kapılarak, cadde ve meydanlara koştu" ifadelerini kullandı. Yetkili, depremin birkaç dakika boyunca sürdüğünü ve çok güçlü olduğunu dile getirdi. - ATİNA

Yunanistan, Ege Denizi, Ege Deniz, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sisam Adası'nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu - Son Dakika


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