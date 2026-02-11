Sisi, Rus İstihbarat Şefi Naryshkin'i Kabul Etti - Son Dakika
Sisi, Rus İstihbarat Şefi Naryshkin'i Kabul Etti

11.02.2026 17:17
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin ile görüşerek işbirliğini güçlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin'i kabul etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rusya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Naryshkin'in çalışma ziyareti kapsamında kentte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Sisi - Naryshkin görüşmesinde bölgesel ve ulusal güvenlik konularında işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki duruma dair çeşitli konuların ele alındığı kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ise ikili görüşmede, bölgede yeni bir gerilim dalgasının yaşanmasını önlemek amacıyla Mısır ve Rusya arasındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın da hazır bulunduğu görüşmede, bölgesel ve uluslararası krizlere barışçıl çözümler bulmak ve gerilimi azaltmak amacıyla her iki ülkenin ilgili makamları arasında siyasi istişare ve koordinasyonun yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecinin tahkim edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yeniden yapılanma sürecinin hızla başlatılmasını da içeren anlaşmanın ikinci aşamasına dair hükümlerin uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

