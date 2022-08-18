ÇİĞ KÖFTECİYE TORPİL ATAN ÇOCUKLARI ALIKOYAN İŞ YERİ SAHİPLERİNE 24 YIL HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
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ÇİĞ KÖFTECİYE TORPİL ATAN ÇOCUKLARI ALIKOYAN İŞ YERİ SAHİPLERİNE 24 YIL HAPİS İSTENDİ

18.08.2022 09:35
ÇİĞ KÖFTECİYE TORPİL ATAN ÇOCUKLARI ALIKOYAN İŞ YERİ SAHİPLERİNE 24 YIL HAPİS İSTENDİ

Şişli'de 3 çocuğu, çiğ köfte dükkanlarına torpil attıkları iddiasıyla yakalayıp depoda alıkoydukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iş yeri sahibi baba ve iki oğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şişli'de 3 çocuğu, çiğ köfte dükkanlarına torpil attıkları iddiasıyla yakalayıp depoda alıkoydukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iş yeri sahibi baba ve iki oğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 3 şüpheli hakkında "Zorla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 28 Nisan günü mahalledeki aralarında 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E ve E.O'nun da bulunduğu çocuklar, şüphelilere ait Halide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti. Çiğköfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları, müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladılar. Şüpheliler yakaladıkları çocuklardan M.T.K'ye tokat atarak, diğer iki çocuğu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler. İddianamede, şüphelilerin deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi. Soruşturma sonunda savcılık, mağdur beyanları, adli raporlar ve şüphelilerin dolaylı kabul içeren ifadelerini dikkate alarak şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLARİddianamede, olay tarihinde yaşları 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmaları nedeniyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında  6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.

- İstanbul
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Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇİĞ KÖFTECİYE TORPİL ATAN ÇOCUKLARI ALIKOYAN İŞ YERİ SAHİPLERİNE 24 YIL HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇİĞ KÖFTECİYE TORPİL ATAN ÇOCUKLARI ALIKOYAN İŞ YERİ SAHİPLERİNE 24 YIL HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
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