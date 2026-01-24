Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu - Son Dakika
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Şişli\'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
24.01.2026 23:51
Haberin Videosunu İzleyin
Şişli\'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Haber Videosu

Şişli'de akşam saatlerinde bir çöp konteynerinde başı kesik halde bulunan kadın cesedinin kimliği parmak izi sorgusundan tespit edildi. Cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Şişli'de bir çöp konteynerinde başı kesik halde bulunan kadın cesedinin kimliği Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olarak belirlendi.

KONTEYNERDE BAŞI KESİK KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik halde kadın cesedi tespit etti.

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucu cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu - Son Dakika

