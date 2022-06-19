Şişli'de bir adam yolda yürüyen kadına tekme tokat saldırdı! Vatandaşın tepkisini çeken şüpheli meydan dayağı yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de bir adam yolda yürüyen kadına tekme tokat saldırdı! Vatandaşın tepkisini çeken şüpheli meydan dayağı yedi

19.06.2022 13:45

Şişli'de bir adam, kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokat atarak saldırdı. Kadının yaşadığı saldırı sonrası neye uğradığını şaşırırken çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan şüpheli, ara sokakta darp edildi. Kadının eşi olduğunu öne süren adam, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir kadın kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından bir şahıs yaklaştı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şahıs ardından kadına sert bir şekilde tokat attı. Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören vatandaşlar ise şahsa tepki gösterdi. Şahsın peşini bırakmayan vatandaşlar, onu tutup bir ara sokağa götürdü. Adam burada bir süre darp edildikten sonra cadde de arkasından yaklaşan bir kişiden uçan tekme yedi.

O ANLAR KAMERADA

Şahıs eşi olduğunu iddia ettiği kadınla ardından başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

"KADIN ÇIĞLIK ATINCA MAHALLELİ SALDIRDI"

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Cabas, "Yürürken tartışıyorlardı. Adam o sırada kadına bir tane vurdu. Kadının ensesine tokat attı, bir ses geldi. Adam kadına vurunca arkalarındaki bayan çığlık attı adama bağırdı. Adam da kaçmaya başladı ve adam kaçınca mahalleli de adama saldırdı. Yabancılardı sanırım, Japon'a benziyorlardı. Akşamdı olay olduğunda, adam o araya doğru kaçtı millet araya girince adam bir tarafa kadın bir tarafa gitti. Adama sorduklarında kadının onun eşi olduğunu söyledi. Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz. Kadın çığlık atınca işte mahalleli adama saldırdı, bir iki tane yumruk falan attılar sonra adamla kadın başka taraflara gittiler" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: İstanbul'da akıl almaz anlar kamerada: Yolda yürüyen kadını tokatladı, darp edildi Son dakika haberleri: İstanbul'da akıl almaz anlar kamerada: Yolda yürüyen kadını tokatladı, darp edildi İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de bir adam yolda yürüyen kadına tekme tokat saldırdı! Vatandaşın tepkisini çeken şüpheli meydan dayağı yedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli
13:27 Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:10:27. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de bir adam yolda yürüyen kadına tekme tokat saldırdı! Vatandaşın tepkisini çeken şüpheli meydan dayağı yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement