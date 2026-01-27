Şişli'de Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Şişli'de Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı

27.01.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Durdona Khokimova'nın cinayetinde iki şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de, çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Şişli'de 24 Ocak'ta Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın bıçakla öldürülerek üzerindeki değerli aksesuarların yağmalandığı ve cesedinin parçalara ayrılıp bavullara koyulmuş vaziyette çöp konteynerinde bulunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2'si Özbekistan uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren yabancı uyruklu şüpheliler Gofurjon K. ile Dilshod T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli Ekrem K. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ekrem K.'nın olayın medyada haber olması sonrası ölen kadının telefonunu, kadının eşini arayan şahıs olduğu olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.