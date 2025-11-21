İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Haberin Videosunu İzleyin
İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
21.11.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Haber Videosu

İstanbul Şişli'de bir restoranda lahmacun yiyen yiyen 25 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gümüşhane'deki bir okulda ise dışarıdan söylenen pideleri yiyen 29 öğrenci rahatsızlandıktan sonra hastanenin yolunu tuttu.

Son günlerde gıda zehirlenmesi vakaları arttı. İstanbul ve Gümüşhane'den korkutan bir haber geldi.

LAHMACUNLAR, 25 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

İstanbul Şişli'de bir restorandan lahmacun yiyen 25 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların tedavisinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

PİDE YİYEN 29 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda ise öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra çok sayıda öğrenci karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 29 öğrenci Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhane Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, öğrencilerin bugün saat 16.14'te 112 ambulansları ve ayaktan başvurularla Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiği belirtildi. Valilik, öğrencilerin öğle yemeğinde pide ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandıklarının ifade edildiğini bildirirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Tedavi altına alınan 29 öğrenciden 23'ünün saat 19.00 itibarıyla taburcu edildiği, 6 öğrencinin ise müşahede altında tutulmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin su ve gıda numuneleri alarak laboratuvar incelemelerine başladığı, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da olayla ilgili adli soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Zehirlenme, Acil Durum, Gümüşhane, İstanbul, Hastane, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak
500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu İşte il il dağılım 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! İşte il il dağılım
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi, iş kadını çıktı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi, iş kadını çıktı
Evrim Akın’a eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez’den gönderme Evrim Akın'a eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme
Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı
Romanya’da kaos Lucescu’ya yapılan suçlama öyle böyle değil Romanya'da kaos! Lucescu'ya yapılan suçlama öyle böyle değil

20:02
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
19:51
İstanbul’u terk eden Koray Avcı’nın yeni mesleği şaşırttı
İstanbul'u terk eden Koray Avcı'nın yeni mesleği şaşırttı
19:41
Skandal iddia Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
18:29
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay İlk ölümcül vukuatları değilmiş
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş
17:29
İşte İmralı’ya ziyaret oylamasına “Hayır“ oyu veren partiler
İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
17:29
Büyük salgın kapıda Covid-19’dan bu yana en bulaşıcı virüs
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
16:33
Oy çokluğuyla kabul edildi Süreç Komisyonu İmralı’ya gidiyor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2025 20:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.