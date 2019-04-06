Son Dakika Haberleri: Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (Aktüel Görüntülerle-4)

Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (Aktüel Görüntülerle-4)

39 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHAŞişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı.

Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (Aktüel Görüntülerle-4), System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan özel halk otobüsünün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan çok sayıda yolcu otobüs sürücüsü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda ambulans,  çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:31 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
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