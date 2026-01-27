Şişli'de Kadın Cinayeti: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Maktul Durdona Khakımova'nın Fatih'teki evinden imam nikahlı eşinin oğluyla birlikte çıktıktan sonra Yenikapı'da şüphelilerden G.A.K. ile buluştuğu, birlikte Ümraniye'de D.A.U.T. ve G.A.K.'nın oturduğu bodrum kattaki daireye geçtikleri, burada Khakımova eve girerken G.A.K.'nın çocukla kafede oturduğu anlaşıldı.

Şüpheli D.A.U.T. ise emniyetteki ifadesinde daire içerisinde çıkan tartışmada Khakımova'nın başına ütüyle vurduğunu, yere düştükten sonra sırtından bıçakladığını ve G.A.K.'yı telefonla arayarak yanına çağırdığını itiraf etti.

G.A.K. ise D.A.U.T.'nın araması üzerine çocuğu taksiyle Aksaray'daki evine gönderdiğini, daha sonra eve girip D.A.U.T. ile banyoda cesedi parçaladıklarını, ardından valize koyup taksiyle evden ayrıldıklarını söyledi.

Polisin yaptığı araştırmada ayrıca, şüphelilerin Şişli'de cesedin parçalarını konteynerlere attıktan sonra Fatih'e giderek bir berberde traş oldukları, daha sonra bir internet kafede Gürcistan'a uçak bileti aldıkları ortaya çıktı.

D.A.U.T. ile G.A.K.'nın cesedi koydukları valiz ve çantaları bodrum kattaki dairenin balkonundan çıkartarak taksiye taşıdıkları anların görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, balkondan valiz ve çantaları çıkaran şüphelilerden birinin yoldan geçen taksiyi durdurup eşyaları taşıdığı anlar yer alıyor.

Diğer şüpheli E.K'nin ise Şişli'deki cinayet haberlerini gördükten sonra arkadaşı maktul Durdona Khakımova'nın durumundan endişe ederek, imam nikahlı eşine "Eşin nasıl, iyi mi?" diye mesaj attığı tespit edildi.

Olay

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı belirlenmişti.

Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K.'nın yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K.'nın da bu nedenle yakalandığı öğrenilmişti.

Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T.'nın olduğu, bir süre sonra da G.A.K.'nın da geldiği tespit edilmişti.

Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etmişti.

Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.