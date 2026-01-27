Şişli'de Kaldırıma Çıkan Araç Kuaföre Girdi - Son Dakika
Şişli'de Kaldırıma Çıkan Araç Kuaföre Girdi

Şişli\'de Kaldırıma Çıkan Araç Kuaföre Girdi
27.01.2026 17:25
Şişli'de park manevrası sırasında otomobil kuaför dükkanına girdi, can kaybı yok.

İstanbul'un Şişli ilçesinde park manevrası sırasında kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir kuaför dükkanına girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Ocak günü saat 11.45 sıralarında Şişli Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobilini yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil önce kaldırıma çıktı, daha sonra kuaför dükkanının içine girdi. Çarpmanın ardından panik yaşayan sürücü, aracı yeniden hareket ettirerek caddeye doğru ilerledi ve bir süre sonra durabildi. Araçta bulunan sürücü ile arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ise kuaför dükkanında maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
