Şişli'de meze kuyruğu - Son Dakika

Şişli'de meze kuyruğu
31.12.2020 15:29
Şişli'de meze kuyruğu Yılbaşı gecesi için hazırlık yapan vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu Şişli'de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar meze ve şarküteri dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Şişli'de meze kuyruğu
Yılbaşı gecesi için hazırlık yapan vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu
İSTANBUL - Şişli'de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar meze ve şarküteri dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Şişli'de yeni yılı evinde geçirecek olan vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı akın edince uzun kuyruklar oluşturdu. Ergenekon Caddesi üzerinde bir mezeci ve şarküteri önünde sıraya giren vatandaşlar nedeniyle kaldırımda uzun kuyruk oluştu. İçeriye giren vatandaşlar alışverişini yaparken bazı vatandaşların ise bir saattir kuyruktu beklediği öğrenildi.
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