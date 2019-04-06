Son Dakika Haberleri: Şişli'de Özel Halk Otobüsü, 3 Ticari Araca ve 2 Otobüse Çarptı

Şişli'de Özel Halk Otobüsü, 3 Ticari Araca ve 2 Otobüse Çarptı

1 saat önce

Şişli'de fireni boşaldığı iddia edilen bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak 3 ticari araca ve 2 otobüse çarptı.

Şişli'de Özel Halk Otobüsü, 3 Ticari Araca ve 2 Otobüse Çarptı, System.String[]
Şişli'de fireni boşaldığı iddia edilen bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak 3 ticari araca ve 2 otobüse çarptı. Kazada bir otobüs sürücüsü araçta sıkışırken çok sayıda vatandaş hafif yaralandı.

Kaza, Şişli Mecidiyeköy'de saat 21.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak 3 ticari araca ve 2 Özel Halk Otobüsüne çarptı. 3 araç ve 3 otobüsün karıştığı kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye ekipleri müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan vatandaşların olduğu öğrenildi. Hafif yaralı vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri anında müdahale etti. Vatandaşlar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan araçların çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:29 Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa
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