Arabada kilitli kaldı, cam kırılınca da ilk işi sigara yakmak oldu - Son Dakika
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Arabada kilitli kaldı, cam kırılınca da ilk işi sigara yakmak oldu

19.08.2022 13:15
Arabada kilitli kaldı, cam kırılınca da ilk işi sigara yakmak oldu

Şişli'de şehir dışından gelerek arkadaşı ile birlikte oturduğu aracının içerisinde kilitli kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Şişli'de şehir dışından gelerek arkadaşı ile birlikte oturduğu aracının içerisinde kilitli kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kilitli kaldığı otomobilin camının kırılmasının ardından kurtulan gencin ise ilk işi sigara yakmak oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Cinderesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece sokak üzerinde bulunan sitenin otoparkına gelen Oktay Başbu ve arkadaşı araç içerisinde oturmaya başladı. Bir süre araç içerisinde arkadaşıyla birlikte alkol alan Oktay Başbu uykuya daldı. Diğer arkadaşı bu sefer uyuyan Oktay Başbu'yu araç içerisinde kilitleyerek kayıplara karıştı. Saatler sonra site sakini bir vatandaş ise araç içerisinde hareketsiz bir şekilde bir kişinin olduğunu görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kurtulunca ilk işi sigara yakmak oldu

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan kişiyi çıkarmak için otomobilin camını kırdı. Camın kırılması üzerine kurtulan genç ise hiçbir şey olmamış gibi sigara yaktı. İtfaiye ekiplerinin kırdığı cam sonrası kurtulan gencin sergilediği hareketler ise ekipleri de şaşırttı.

Öte yandan arkadaşı tarafından araç içerisinde kilitlediği iddia ettiği arkadaşına ise ulaşamadığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arabada kilitli kaldı, cam kırılınca da ilk işi sigara yakmak oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arabada kilitli kaldı, cam kırılınca da ilk işi sigara yakmak oldu - Son Dakika
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