Şişli'de Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, Hırsızlık Bağlantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şişli'de Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, Hırsızlık Bağlantısı

Şişli\'de Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, Hırsızlık Bağlantısı
07.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de silahlı saldırıya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı, bağlantılı hırsızlık olayları da tespit edildi.

ŞİŞLİ'de, bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Levent'teki binasına gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kalaşnikof otomatik silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Kağıthane'de meydana gelen 400 gram altın ziynet eşyasının çalındığı hırsızlık olayıyla da bağlantılı oldukları belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli, Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak üzerinde bulunan binaya gece saat 01.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar binaya ateş ettikten sonra olay yerinden sahte plaka takılmış beyaz renkli bir otomobille kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede binaya 7 mermi isabet olduğu tespit edildi.

POLİSİN DİKKATİ SİLAHLARI YAKALATTI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı üzerine sahte plaka takılan beyaz renkli otomobilin Sultangazi'de park halinde olduğu tespit edildi. Polis otomobil çevresinde önlem alarak bir süre bekledikten sonra uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine araçta arama yaptı. Araçta suç unsuru bulunmazken, polisin dikkati sayesinde hemen arkasında bulunan park halindeki lüks otomobilin de plakasının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine bu araçta arama yapan ekipler 2 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof otomatik silah ile çok sayıda mermi ile bir kelepçe buldu. Lüks araçta ayrıca 5 litrelik bir benzin bidonu ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ OTELE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olaya karışan 5 kişinin, Şişli'de bir otelde kaldığını belirledi. Bu otele yapılan baskında şüpheliler M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.

KURŞUNLANAN BİNAYLA İLGİLİ DAHA ÖNCEDEN İNTERNET ÜZERİNDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede kurşunlanan binayla ilgili arama motorları üzerinden aramalar ve incelemeler yapıldığını tespit etti.

KUYUMCU HIRSIZLIKLARIYLA DA BAĞLANTILARI ÇIKTI

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin Bahçelievler ve Kadıköy'de meydana gelen kuyumcu hırsızlığı teşebbüsü ile Kağıthane'de 19 Ocak'ta meydana gelen 400 gram altının çalındığı hırsızlık olaylarıyla da bağlantılı olduklarını belirledi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, Hırsızlık Bağlantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:48
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:11:28. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, Hırsızlık Bağlantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.