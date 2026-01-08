Şişli'de Yönetmene Silahlı Saldırı: 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde on gün önce kendilerini kargo görevlisi olarak tanıtıp, evine girdikleri yönetmene silahlı saldırı düzenleyen ve yaralayan failler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık günü sabah saat 09.50'de İstanbul'un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde kendilerini 'kargo firması çalışanı' olarak tanıtıp evin ziline basan saldırganlar, kapıyı açan yönetmen Orkun Seren Yüce'ye silahlı saldır düzenlemiş, kasklı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Sol dizinden vurularak yaralanan 51 yaşındaki yönetmen yakınındaki eşi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, çevrede geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, olayda yaralanan yönetmen Yüce ve eşinin bir süredir yeni nesil motosikletli suç örgütlerinden tehdit aldıkları ve olay günü şüpheliler tarafından yine telefonla aranarak tehdit edildikleri belirtildi. Sokak çetelelerine mensup oldukları anlaşılan şüphelilerin, eve kargo teslim etme bahanesiyle gelerek olayı gerçekleştirdikleri ve sonrasında kullandıkları motosikletle olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

İncelemelerini derinleştiren polis, motosikletin üzerinde sahte plaka takılı olduğunu belirledi. Bu plakanın izini süren ve motosikletin rotasını mercek altına alan emniyet ekipleri, bir yandan da olay yerindeki boş mermi kovanlarını incelemeye aldı. Önce sahte plaka takılı motosikletin gerçek plakası tespit edildi, olay yerinde bulunan 1 mermi kovanı ve şüphelilere ait 1 eldivenden faillerin kimlik bilgileri belirlendi.

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde; olayda motosikleti kullanan T.K.(27) ve motosikleti temin eden U.G.(36) isimli zanlılar saldırıdan bir gün sonra yılın son gününde Kağıthane ilçesinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; 1 motosiklet kaskı, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 29 mermi ve bir eldiven ele geçirildi.

Polisiye soruşturmayı derinleştiren asayiş güçleri, sürdürülen çalışmalarda, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen B.Y.(27) ve olayı organize eden F.F.K.(32) ile M.R.T.(30) isimli zanlıların il dışında bir adreste saklandıklarını tek tek tespit etti. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli'sinde belirlenen adreslere 5 Ocak tarihinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, 3 silah, 4 şarjör ve 21 mermi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sokuldu.

İlk operasyonda yakalanan zanlılardan U.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, T.K. tutuklandı. 5 Ocak tarihinde yakalanan B.Y., F.F.K. ve M.R.T. isimli şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL