Şişli'de Yönetmene Silahlı Saldırı: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şişli'de Yönetmene Silahlı Saldırı: 5 Zanlı Yakalandı

08.01.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de yönetmene yapılan silahlı saldırının failleri yakalandı. Olayın detayları araştırılıyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde on gün önce kendilerini kargo görevlisi olarak tanıtıp, evine girdikleri yönetmene silahlı saldırı düzenleyen ve yaralayan failler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık günü sabah saat 09.50'de İstanbul'un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde kendilerini 'kargo firması çalışanı' olarak tanıtıp evin ziline basan saldırganlar, kapıyı açan yönetmen Orkun Seren Yüce'ye silahlı saldır düzenlemiş, kasklı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Sol dizinden vurularak yaralanan 51 yaşındaki yönetmen yakınındaki eşi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, çevrede geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, olayda yaralanan yönetmen Yüce ve eşinin bir süredir yeni nesil motosikletli suç örgütlerinden tehdit aldıkları ve olay günü şüpheliler tarafından yine telefonla aranarak tehdit edildikleri belirtildi. Sokak çetelelerine mensup oldukları anlaşılan şüphelilerin, eve kargo teslim etme bahanesiyle gelerek olayı gerçekleştirdikleri ve sonrasında kullandıkları motosikletle olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

İncelemelerini derinleştiren polis, motosikletin üzerinde sahte plaka takılı olduğunu belirledi. Bu plakanın izini süren ve motosikletin rotasını mercek altına alan emniyet ekipleri, bir yandan da olay yerindeki boş mermi kovanlarını incelemeye aldı. Önce sahte plaka takılı motosikletin gerçek plakası tespit edildi, olay yerinde bulunan 1 mermi kovanı ve şüphelilere ait 1 eldivenden faillerin kimlik bilgileri belirlendi.

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde; olayda motosikleti kullanan T.K.(27) ve motosikleti temin eden U.G.(36) isimli zanlılar saldırıdan bir gün sonra yılın son gününde Kağıthane ilçesinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; 1 motosiklet kaskı, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 29 mermi ve bir eldiven ele geçirildi.

Polisiye soruşturmayı derinleştiren asayiş güçleri, sürdürülen çalışmalarda, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen B.Y.(27) ve olayı organize eden F.F.K.(32) ile M.R.T.(30) isimli zanlıların il dışında bir adreste saklandıklarını tek tek tespit etti. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli'sinde belirlenen adreslere 5 Ocak tarihinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, 3 silah, 4 şarjör ve 21 mermi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sokuldu.

İlk operasyonda yakalanan zanlılardan U.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, T.K. tutuklandı. 5 Ocak tarihinde yakalanan B.Y., F.F.K. ve M.R.T. isimli şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Saldırı, 3-sayfa, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şişli'de Yönetmene Silahlı Saldırı: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:51:29. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Yönetmene Silahlı Saldırı: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.