Şişli'deki lüks otomobile saldırının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Şişli'de ara sokakta bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığı lüks otomobile silahlı saldırıya ilişkin Cemal Nayır'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Nayır, "Murat Bakaç benden para kopartmak için böyle konuşmaktadır" dedi.

İstanbul Şişli'de 21 Kasım 2018 tarihinde lüks bir otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Murat Çarık hayatını kaybetmiş, Murat Bakaç ise ağır yaralanmıştı. Bakaç'a borcunu ödememek için tetikçi tutup saldırıyı düzenlediği iddia edilen Cemal Nayır'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Berkay Evci, Mümtaz Acar, başta suçtan tutuklu Koray Aktaş ve Cemal Nayır'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya, olayda hayatını kaybeden Murat Çarık'ın kardeşi Deniz Çarık da katıldı.

"BORCUM VARSA ZATEN VERİRİM"

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada emekli olduğunu ve aylık gelirinin 4 bin lira olduğunu belirten sanık Cemal Nayır, "Mağdur Murat Bakaç'a borcum olsaydı bunu çoktan ödeyecek maddi durumum vardır. Ölen kişiyi tanımıyorum. Allah rahmet eylesin. Mağdur Murat Bakaç'ı cezaevinden tanırım. Aramızda hiçbir alacak verecek yoktur. Murat Bakaç, ben cezaevinden çıkınca bir kaç kez evime geldi. Hatta cinayetten 6-7 ay önce çiftliğime de geldi. Maktulle hiçbir ticaretim, alacak vereceğim yoktur. Olayda tetikçilik yaptığı iddia edilen Alparslan Zurnacı, Bilal Çağlar, Mümtaz Acar'ı tanımam. Murat'ın aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisine 275 bin Euro borcum yoktur. Bir kısmını ödeyip 140 bin Euro borcum da kalmamıştır. Onun benden para tahsil edecek durumu da gücü de yoktur. Borcum varsa zaten veririm. Para için adam vurdurmam. Mağdurun anlatımları çelişkilidir. Mağdur benden para kopartmak için böyle konuşmaktadır. Olaydan bile haberim çok sonradan oldu. Suçsuzum beraatıma karar verilsin. Ayrıca duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada diğer sanıklar suçlamaları kabul etmezken, tutuklu sanıklardan Mümtaz Acar avukatı ile görüşemediğini ve görüştükten sonra savunma yapacağını kaydetti.

"OLAYDA PARMAĞI OLAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Murat Çarık'ın kardeşi Deniz Çakır ise söz alarak, "Ölen kişi kardeşimdir, aynı evde yaşardık. Florya da oto galericiydi. Sanıkların hiç birinin kardeşimle irtibatı olduğunu düşünmüyorum. Bunlarla olan bir ticari ya da ihtilaflı bir işi olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyden haberim yok. Olay günü kardeşim evden çıkmadan komodinde bir miktar döviz görmüştüm. Bana bir borcu olduğunu ödemeye gideceğini söylemişti. Ancak bir daha geri dönmedi. Sonra hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Olay sebebiyle olayda parmağı bulunan herkesten şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Berkay Evci ile Mümtaz Acar'ın tutuklunun halinin devamına, farklı suçtan tutuklu bulunan Koray Aktaş'ın ise bu dava kapsamında da tutuklanmasına hükmetti.

Heyet, yurtdışına çıkış yasağı bulunan Cemal Nayır'ın sağlık problemleri nedeniyle duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırırken, duruşmaya gelmeyen sanık Hasan Karagöz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına ve mağdur Murat Bakaç'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cemal Nayır'ın kendisinden alacağını isteyen Murat Bakaç'ı öldürmesi için Metin Erbay'a talimat verdiği belirtildi. İddianamede, Erbay'ın Coşkun Zafer Güzel ile plan yaparak Murat Bakaç'ı alacağını tahsil edeceği vaadiyle Şişli'deki adrese çektiği ve Erbay ile Güzel tarafından tutulan tetikçiler tarafından saldırının gerçekleştirildiği kaydedildi.

(İrem Demir/İHA)