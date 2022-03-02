ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI

02.03.2022 12:36

ŞİŞLİ'de yaşı küçük çocuklara bakarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de yaşı küçük çocuklara bakarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Şişli Fulya'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddialara göre, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocuklara bakarak uzaktan cinsel tacizde bulunan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görüntü inceleme ve analiz ekibi güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 94 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelinin Şişli'den Kartal'a gittiğini kameralardan evine kadar tespit etti.

KARTAL'DA YAKALANDI

Kamera kayıtlarından şüphelinin V.A olduğu tespit edildi. Cinsel taciz şüphelisi V.A gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli'nin özel güvenlik sertifikası olduğu ancak işsiz olduğu belirlendi. V.A polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI
ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI
ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI
ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI
ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI
ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI

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Münir Karaloğlu, Polis, Taciz, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika
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