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ŞİŞLİ'DEKİ TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Özden ATİK / İstanbul DHAŞişli Feriköy mezarlığında İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'DEKİ TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Özden ATİK/ İstanbul DHA

Şişli Feriköy mezarlığında İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen İ.Ü., polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İ.Ü.'nün şikayeti üzerine kaza yaptığı aracını olay yerinde bırakarak kaçan  İ.Ç. polis tarafından kısa sürede yakalandı. İ.Ç. de İ.Ü.'den şikayetçi oldu.

İ.Ç., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Mağdur kadının akaryakıt istasyonundan verilen kıyafetleri giymesi

-Akaryakıt istasyonu çalışanlarının kadını sakinleştirmeye çalışması

-Olay yerinden hızla kaçmaya çalışan otomobilin bariyerlere çarpması

-Olay yerine gelen polis ekipleri

-Sivil polislerle kadının konuşması (56. saniye)

-Şüpheliye ait olduğu iddia edilen otomobil

-Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge ile röportaj

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İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:13 Kaynak: DHA
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