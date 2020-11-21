ŞİŞLİ PERPA İŞ MERKEZİ'NDEKİ RESTORANDA YANGIN - Son Dakika

ŞİŞLİ PERPA İŞ MERKEZİ'NDEKİ RESTORANDA YANGIN

21.11.2020 08:27
ŞİŞLİ PERPA İŞ MERKEZİ'NDEKİ RESTORANDA YANGIN, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ ŞİŞLİ Perpa İş Merkezi'nin en üst katında bulunan restoranda yangın çıktı.

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ ŞİŞLİ Perpa İş Merkezi'nin en üst katında bulunan restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu.

Şişli'deki Perpa İş Merkezi'nin 13. katında bulunan restoranda saat 07.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.  Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

-----------------------------Yangından alevli görüntü-İtfaiye ekiplerinin müdahalesiGenel ve Detaylar


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- Kaynak: DHA

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