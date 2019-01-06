Son Dakika Haberleri: Şişme Botla Kar Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Şişme Botla Kar Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Kamerada

39 dakika önce

Şişme botla kar üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Başkent'te vatandaşlar karın keyfini çıkarıyorANKARA - Ankara Pursaklar ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yaptılar.

Şişme botla kar üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Başkent'te vatandaşlar karın keyfini çıkarıyor

ANKARA - Ankara Pursaklar ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yaptılar.
Alınan belgiye göre, Ankara Pursaklar Sarayköy'de karın da yağmasını fırsat bilen üç kişi bir otomobillin arkasına bağladıkları şişme bot ile Sarayköy sokaklarında yolculuk yaptı. Görenlerin şaşkınlıkla baktığı şahıslar kar üzerinde bir oyana bir buyana savruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Sarayköy, Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa
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