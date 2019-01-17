Son Dakika Haberleri: Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

1 saat önce

Ankara Siteler'de bir mobilya firmasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi, System.String[]
Ankara Siteler'de bir mobilya firmasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Siteler'deki yangında hayatını kaybeden işçilerin Suriye uyruklu Muhammed El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin olduğu belirlendi. Keçiören Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazeler, henüz ailelerine teslim edilmedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Muhammed Abdullah, Suriye, Ankara, 3. Sayfa
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