Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi
1 saat önce
Ankara Siteler'de bir mobilya firmasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.
Ankara
Siteler'de bir mobilya firmasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.
Siteler'deki yangında hayatını kaybeden işçilerin Suriye
uyruklu Muhammed El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin
, Mahmud Emin ve Juma El Emin olduğu belirlendi. Keçiören Adli Tıp
Kurumunda bulunan cenazeler, henüz ailelerine teslim edilmedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:35 Kaynak: İHA
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