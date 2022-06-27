Siteye otomobilin arkasından koşarak girip, bahçedeki bisikleti çaldı - Son Dakika
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Siteye otomobilin arkasından koşarak girip, bahçedeki bisikleti çaldı

27.06.2022 11:45
Siteye otomobilin arkasından koşarak girip, bahçedeki bisikleti çaldı

BURSA'da, 5 bin lira değerindeki bir bisikletin site bahçesinden çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'da, 5 bin lira değerindeki bir bisikletin site bahçesinden çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Uzaktan kumandayla açılan giriş kapısındaki şüpheli, sitede yaşayan ve otomobiliyle içeriye giren bir kişinin arkasından koşarak, bahçeye girdi. Bisikleti çalıp binen şüpheli, otomatik kapı kapanmadan hızla uzaklaştı.

Olay, geçen cuma saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi 502'nci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir site bahçesindeki bisikleti gördü. Etrafta bir süre keşif yapan şüpheli, uzaktan kumandayla açılan site girişinde bir süre bekledi. Sitedekilerden biri otomobiliyle içeri girince, şüpheli de arkasından hızla koştu. Site girişindeki bisiklete binen şüpheli, otomatik kapı kapanmadan yine hızla bisikleti sürerek uzaklaştı. Oğluna ait bisikleti bıraktığı yerde bulamayan Mustafa Demirci, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çalındığını gördü. Demirci, polisi arayarak şikayetçi olurken, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

'OĞLUMUN O ANKİ ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL'Çok istediği için oğluna 2 yıl önce bisiklet aldığını belirten Mustafa Demirci, "2 seneden beri severek kullanıyordu. Ama dün buraya ben park ettim. Çocuğu almak için kursa gittim. Döndüğümde bisiklet yok olmuş. Benim haberim yok tabii ki. Oğlum 'Baba bisikleti nereye koydun?' diye sordu. Duvar dibine koyduğumu söyledim. Ama kamera kayıtlarına bakındığımızda da alındığını gördük. Oğlumun o anki üzüntüsünü paylaşmak mümkün değil. Yani ağlaması, bana söylediği sözler beni çok yıprattı. Ben diyorum ki bu bisikleti alan ortaya çıksın. Yani çıkmasa da çalan insan ortaya çıksın ki hak ettiğini yaşasın. Deşifre olsun" dedi.'ÖNCEDEN KEŞİF YAPMIŞ'Bisikletin çalındığını fark edince oğlunun uzun süre gözyaşı döktüğünü belirten Demirci, "Sitenin girişinde kamera sistemi var. Önceden keşif yapmış. Arabanın peşinden giriyor. Kapı kapanana kadar da alıp bisikleti götürüyor. Oğlum bisikletini çok seviyordu. Tepesinden inmiyordu. Son derece de  güzel kullanıyordu. Ama tabii ki üzüldü. Yani ağlamasını, gözyaşlarını görseniz zaten içiniz parçalanırdı. Yani söyleyecek pek bir şey yok. Çok üzüldüm. İşte şu an bisikleti yok.  O da çok üzgün. Şu an 4-5 bin lira civarında. Kaliteli bir bisikletti. Zor imkanlarla almıştım. Maddi ve manevi olarak yıprandık" ifadelerini kullandı.'SAATLERCE AĞLADIM'Bisikletinin çalındığını öğrenince saatlerce ağladığını belirten Demir Demirci ise"Her gün akşam depodan alıp sürüyordum. Dünde sürecektim. Bir baktım yok. Bütün her tarafa baktım, yine bulamadım. Sonra babama söyledim. Babamla kamera kayıtlarına baktık ve o adamın çaldığını gördük. Çok üzücüydü. Dert ortağım gibiydi o benim. Çalındığında çok üzüldüm. Saatlerce ağladım. Gözlerim ağrıdı hatta. 3-4 saat sürüyordum, her yere gidiyordum. Vicdansız, diyecek bir şeyim yok. Benim bisikletimi niye çalıyor ki? Gitsin kendi hakkıyla çalışsın, alsın." diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Mustafa Demirci, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siteye otomobilin arkasından koşarak girip, bahçedeki bisikleti çaldı - Son Dakika

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