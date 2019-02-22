Sivas 8 Yavrusu Olan Köpek Tüfekle Öldürüldü
11 dakika önce
8 yavrusu olan köpek tüfekle öldürüldüSivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni doğum yapan ve 8 yavrusu bulunan köpek, tüfekle vurularak öldürüldü.
8 yavrusu olan köpek tüfekle öldürüldü Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde yeni doğum yapan ve 8 yavrusu bulunan köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Sahibi Kaan
Demirci, köpeği öldürdüğü iddiasıyla komşusu C.Y.'den şikayetçi oldu.
Olay, Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. İlçede ikamet eden Kaan Demirci, sokakta yaşarken bulup sahiplendiği 'Mix' cinsi köpeğini 18 Şubat'ta bahçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde buldu. Demirci, yeni doğum yapan ve 8 yavrusu olan köpeğini öldürdüğü iddiası ile komşusu C.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince ifadesi alınan C.Y., köpeği kendisinin vurmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Köpeğin öldürülmesine hayvanseverler de tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı, 8 yavrunun hayatta kalabilmesi için bakım desteği vereceklerini, olayın da takipçisi olacaklarını söyledi. Ayrıca 8 yavru için ise bir süt anne bulunduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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