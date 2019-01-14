Son Dakika Haberleri: Sivas Belediye Başkan Adayı Bilgin, Basınla Buluştu

Sivas Belediye Başkan Adayı Bilgin, Basınla Buluştu

1 saat önce

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkan Adayı Bilgin, Basınla Buluştu, System.String[]
AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bilgin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında yaptığı konuşmada, gazetecilerin fedakarca, yağmur, çamur demeden, zor şartlar altında çalıştığını söyledi.

Basının devletin yaptığı hizmetlerin vatandaşa aktarılması gibi önemli bir görevi yürüttüğünü vurgulayan Bilgin, mesleğin doğru yapıldığı taktirde isteklerin doğru iletildiğini belirtti.

Bilgin, basının siyasetçileri eleştirmesi ve yol göstermesinin de önemli olduğunu dile getirerek, "Sivas basınının her bir kesimini bu noktada hep yol gösterici görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bilgin, "Halkın görüşlerini almaya devam ediyoruz. Bu görüşlerle birlikte proje çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da Sivas'a neler yapacağımızı basın aracılığıyla paylaşacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın da siyasetçiyle gazetecinin kaderinin aynı olduğunu belirterek, "İkisi de karda, kışta, yağmurda, çamurda koştururlar. Biz yıllarca sizinle koşturduk ve her zaman bize eşlik ettiniz, önerilerinizle destek oldunuz. Biz basınımızdan her zaman destek gördük. Aynı desteğin Hilmi beye de gösterileceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve parti yöneticileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:18 Kaynak: AA

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