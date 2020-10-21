Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den geçmiş dönem belediye başkanlarına vefa - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye binasına geçmiş dönemde kentte görev yapan belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı köşe yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bilgin'in talimatıyla belediyeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde "bekleme salonu" oluşturuldu.

Alanda geçmiş dönem belediye başkanlarının fotoğrafları ve görev sürelerinin yer aldığı bir köşe yer alırken, vatandaşların zaman geçirmesine yardımcı olacak belediye yayınlarından oluşan kütüphane de kuruldu.

Geçmiş dönem belediye başkanlarının hatırlanması gerektiğini belirten Bilgin, bu sebeple önceki dönemlerde kentte görev yapan belediye başkanlarının fotoğrafları ve görev sürelerinden oluşan bir köşe hazırlattıklarını ifade etti.