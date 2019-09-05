Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor'da neşeli idman
Son Dakika Spor Haber

Sivas Belediyespor'da neşeli idman

15 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ikinci haftasında deplasmanda konuk olacağı Bodrum Belediyespor Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivas Belediyespor'da neşeli idman, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ikinci haftasında deplasmanda konuk olacağı Bodrum Belediyespor Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde teknik direktör Namık Altunsoy ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.


Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.


Yeşil-beyazlı futbolcuların antrenmandaki performansları beğeni toplarken, futbolcuların neşeli oldukları da gözlerden kaçmadı.


Sivas Belediyespor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor arasında 8 Eylül Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.30'da başlayacak. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Bodrum, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak
Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre Erdoğan'dan Trump'a Patriot yanıtı: Senden de aynı şartlarda alırız Andorra maçının biletleri tükendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:33:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor'da neşeli idman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]