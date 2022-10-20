Sivas gündem haberleri... Sivas'ta kartpostallık manzaralar

Sivas'ta kartpostallık manzaralar

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidinde sonbaharın gelmesi ve ağaçlardaki yaprakların solması ile ortaya mest eden görüntüler çıktı

SİVAS - Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidinde sonbaharın gelmesi ve ağaçlardaki yaprakların solması ile ortaya mest eden görüntüler çıktı.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zara ilçesiyle Suşehri ilçesinin arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli geçidi sonbahar görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda doğa ayrı bir güzelliğe büründü. Pastel tabloları andıran görüntülerin oluştuğu ve görenleri mest eden geçit drone ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar, geçide gelip herkesin bu manzarayı görmesi gerektiğini söyledi.