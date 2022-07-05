Sivas İl Özel İdaresinden rekor yatırım

SİVAS - Kırsalda yaşayan vatandaşlara hizmet götürmek için çalışan Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hafik Tozanlı grup yolunda yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, toplamda 16 köye hizmet veren Hafik Tozanlı grup yolunda devam eden yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Sivas'ın zorlu coğrafyasında dört farklı kaynakla yoğun bir sezon geçireceklerini ifade eden Genel Sekreter Algın, "Bu kaynakların ilkini 240 milyon TL'lik İl Özel İdaresi yatırım programı oluşturuyor. İkinci olarak ise; geçen hafta onaylanan KÖYDES programı ile ilimize kazandırılacak olan 82 milyon TL'lik yatırım yer alıyor. KÖYDES ile ilgili bütün ilçelerimize dağıtımlar gerçekleştirildi. Bütün ilçelerimiz ile birlikte merkezde de çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Üçüncü kaynağımız ise; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından ilimize aktarılacak olan 15 milyon TL'lik nakdi bir yardım şeklinde olacak. Onunla ilgili de bütün çalışmalarımızı tamamladık. Dördüncü olarak İl Özel İdaresince yaklaşık 100 milyon TL'lik borçlanmanın 30 milyon TL'sini asfalt iyileştirme işlerinde kullanmaya kararı aldık. Bu da İlbank tarafından onaylandı. Sahada çalışmalarımıza başladık. 2022 yaz sezonunu dolu dolu geçireceğiz. Sivas için çalışacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, İç İşleri Bakanımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sahada çalışanlar ile bir araya gelen Genel Sekreter Kadir Algın, sürdürülen çalışmalarda kolaylıklar diledi.