Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

16.08.2022 14:42
Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktörün römorku, Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, römorkta bulunan 5'i çocuk 23 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 23 yaralı Tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 23 yaralı
Kaynak: AA

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement