Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 23 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktörün römorku, Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, römorkta bulunan 5'i çocuk 23 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı - Son Dakika