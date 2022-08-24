Polis memuru kazada yaralandı - Son Dakika
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Polis memuru kazada yaralandı

24.08.2022 19:35

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.

Edinile bilgilere göre kaza, Kayseri- Pınarbaşı yolu Oluktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.A. 58 HK 707 plakalı otomobiliyle memleketi Tokat'a giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada polis memuru yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan polis memuru Şarkışla itfaiyesi ekiplerince çıkartıldı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

YORUMLAR
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Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'tan geçtiler Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'tan geçtiler
Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis memuru kazada yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis memuru kazada yaralandı - Son Dakika
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