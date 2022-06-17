Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı

17.06.2022 18:31
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı

İlçe Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Adem Karakaş, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sınavı öncesi Şarkışla ilçesinde yaşayan vatandaşları sınav günü sessizliğe davet etti.

İlçe Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Adem Karakaş, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sınavı öncesi Şarkışla ilçesinde yaşayan vatandaşları sınav günü sessizliğe davet etti.

Karakaş yapılacak YKS sınav öncesi okul binalarında incelemelerde bulundu.

İlçede bin 685 öğrencinin sınava gireceğini belirten Karakaş şunları kaydetti:

"Sınavla alakalı ilçe koordinasyon kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İşin bundan sonraki kısmı Şarkışla halkına kalıyor, biraz sessizlik talep edeceğiz. Sonuçta çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği ile alakalı önemli bir sınav, mümkün olduğu kadar şehir içerisinde araç, inşaat ve seyyar satıcı gürültüsü olmamasını arzu ediyoruz. Sınav esnasında velilerimizin hiçbir şekilde okul bahçesine girmemesi bizim için çok önemli, ilçe halkımızdan bu hassasiyete dikkat etmelerini istiyoruz. İnşallah sağlıklı bir sınav süreci geçiririz, bütün sınava girecek olan aday öğrencileri de başarılar diliyorum."

YORUMLAR
500
Sivas'ta karne heyecanı Sivas'ta karne heyecanı Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
Kaynak: AA

Hisarcık, Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement