Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı

İlçe Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Adem Karakaş, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sınavı öncesi Şarkışla ilçesinde yaşayan vatandaşları sınav günü sessizliğe davet etti.

Karakaş yapılacak YKS sınav öncesi okul binalarında incelemelerde bulundu.

İlçede bin 685 öğrencinin sınava gireceğini belirten Karakaş şunları kaydetti:

"Sınavla alakalı ilçe koordinasyon kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İşin bundan sonraki kısmı Şarkışla halkına kalıyor, biraz sessizlik talep edeceğiz. Sonuçta çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği ile alakalı önemli bir sınav, mümkün olduğu kadar şehir içerisinde araç, inşaat ve seyyar satıcı gürültüsü olmamasını arzu ediyoruz. Sınav esnasında velilerimizin hiçbir şekilde okul bahçesine girmemesi bizim için çok önemli, ilçe halkımızdan bu hassasiyete dikkat etmelerini istiyoruz. İnşallah sağlıklı bir sınav süreci geçiririz, bütün sınava girecek olan aday öğrencileri de başarılar diliyorum."