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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yozgat sınırına yakın bir noktada meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

27.11.2023 - 09:45,  Güncelleme: 09:55
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü şoförünün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Dursun Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Yaraşbeli mevkisinde park halindeki bir tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüsün yedek şoförü Ali Rıza Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan yolcular Aslı G. ile Ali E. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinden ilk kareler:

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Kaynak: İHA

Yıldızeli, Yozgat, Sivas, Ulaşım, Ölüm, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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