Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü şoförünün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Dursun Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Yaraşbeli mevkisinde park halindeki bir tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüsün yedek şoförü Ali Rıza Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan yolcular Aslı G. ile Ali E. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinden ilk kareler: