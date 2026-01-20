Sivas, IPARD III Programında Yatırımda Öncü - Son Dakika
Sivas, IPARD III Programında Yatırımda Öncü

20.01.2026 10:23
Sivas, 2025 hedefleriyle IPARD III Programı kapsamında 80 projeye destek sağlayacak.

Sivas'ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında, 2025 yılı içerisinde yatırım ve hibede öncü iller arasında yer aldığı bildirildi.

TKDK Sivas İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen 42, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar sektöründen 37, yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanmasından 1 olmak üzere 80 proje başvurusu alındı.

Başvurular arasından 23 proje destek almaya hak kazanırken, bu projelerden 22'si ile sözleşme imzalandı, 1 projenin ise sözleşme hazırlık süreci devam ediyor.

Destek almaya hak kazanan projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 224 milyon lira, bu projelere sağlanacak toplam hibe tutarı ise yaklaşık 151 milyon lira olarak belirlendi.

Bu süreçte, 2025 yılı içerisinde ilk taksit ödemesi gerçekleştirilirken, bugüne kadar toplam 75,1 milyon lira hibe ödemesi yatırımcılara aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Sivas'ta kırsal kalkınmayı yalnızca bir destek programı olarak değil, sürdürülebilir üretimin ve yerinde kalkınmanın temel unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Projelerin kente ve faydalanıcılara hayırlı olmasını temenni eden Genç, şunları kaydetti:

"224 milyon liralık yatırım büyüklüğü, ilimizde üretime inanan, risk alan ve geleceğini kırsalda kurmak isteyen girişimcilerimizin eseridir. 151 milyon liralık hibe desteğiyle bu yatırımların hayata geçirilmesini sağlıyoruz. 2025 yılı içerisinde 75,1 milyon liralık ödeme gerçekleştirilmiş olması, projelerin sahada karşılık bulduğunu ve sürecin sağlıklı ilerlediğini göstermektedir. İnşaatı devam eden projeler tamamlandıkça, üretim, istihdam ve kırsal refah da artacaktır. Tüm yatırımcılarımızı tebrik ediyor, TKDK İl Koordinatörlüğü olarak üretmek isteyen tüm vatandaşlarımıza bundan sonraki çağrı dönemlerinde de her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum."

Kaynak: AA

