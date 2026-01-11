Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Sivas'ta, Sivas- Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Sivas'ta rüzgar şiddetini artırdı. Yoğun rüzgar nedeniyle sürgünün oluştuğu Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kapatılan yoldan ilerlemek isteyen sürücüler, çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü yolun kısa sürede tekrar araç trafiğine açılması bekleniyor. - SİVAS
Son Dakika › 3-sayfa › Sivas-Kayseri Yolu Fırtına Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
