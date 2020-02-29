Sivas köylülerin kayak keyfi - Son Dakika
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Sivas köylülerin kayak keyfi

6 saat önce

Köylülerin kayak keyfiSİVAS'ın İmranlı ilçesinde kayak merkezine gidemeyen köylüler, kendi imkanlarıyla dağ yamacına oluşturdukları amatör pistte kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Köylülerin kayak keyfi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kayak merkezine gidemeyen köylüler, kendi imkanlarıyla dağ yamacına oluşturdukları amatör pistte kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kızakla kayma yarışları düzenleyen köylüler renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'a 107 ve İmranlı ilçesine 3 kilometre uzaklıkta olan Delice köyü gençleri, kendi imkanlarıyla Kızıldağ'ın yamacında oluşturdukları pistte kayak keyfi yapıyor. Geleneksel hale gelen etkinlik bu yıl da gerçekleştirildi. Kimileri kızaklarla, bazıları ise şambrel ve poşetler ile kaydı. İlçede eğitim gören üniversite öğrencileri de poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Gençlerin kaydığını gören yaşlılar da piste gelerek onlara eşlik etti.

'PARA VERMEDEN EĞLENİYORUZ'

Gençleri ile kendi imkanlarıyla kayak pisti yaptıklarını söyleyen köy sakinlerinden Veysel Söylemez, "Bir yanımız Kızıldağ, diğer yanımızda da Kızılırmak var. Her yıl bu festivali kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu yıl köyün yaşlıları da bizlere destek çıktılar. Mangalımızı yaktık, çayımız getirdiğimiz sobanın üzerinde kaynıyor. İnsanlar milyonlar verip Kayak Merkezine gidiyorlar. Biz burada para vermeden eğleniyoruz" dedi.

Meral Elmas ise "Burası Sivas'ın Uludağ'ıdır. Kaymak için arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Herkes çok para harcayarak eğlenceye gidiyor. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için ve kış şartlarından dolayı buradayız. Gençlerimiz ve yaşlılarımızla beraber kayıyoruz. Bir yanda da mangal ve çay keyfi yapıyoruz. Kayak malzemelerini de kendimiz yaptık. Naylon ve kızaklarımızla kayıyoruz" diye konuştu.

Gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirten Zeynel Buldu(60) ise, "Baktım gençler kayıyor. Benim de çocukluğum aklıma geldi. Gençlere destek vermek için geldim ve onlarla birlikte kaydım" dedi.

Sivas köylülerin kayak keyfi

İmranlı, Delice, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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