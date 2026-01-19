Sivas-Malatya Yolu Kar ve Tipi Sebebiyle Kapandı - Son Dakika
Sivas-Malatya Yolu Kar ve Tipi Sebebiyle Kapandı

19.01.2026 16:38
Sivas-Malatya kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Araçlar ilçe girişinde bekletiliyor.

Sivas- Malatya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.

Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Malatya, Ulaşım, Güncel, Sivas, Ulaş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
