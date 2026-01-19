Sivas-Malatya Yolu Kar ve Tipi Sebebiyle Kapandı

Sivas- Malatya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.
Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor.
Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
