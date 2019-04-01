Sivas Merkez İlçede 34 Bin 889 Seçmen Sandığa Gitmedi
48 dakika önce
Sivas Belediye Başkanlığı seçiminde 34 bin 889 seçmen sandığa gitmedi.
Sivas
Belediye Başkanlığı seçiminde 34 bin 889 seçmen sandığa gitmedi.
Sivas İl Seçim Kurulu Sivas Belediye Başkanlığı oynamasında tutanak birleştirme işlemini tamamladı. Birleştirilmiş tutanaklara göre belediye başkanlığı için 229 bin 430 seçmenden 194 bin 541 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 189 bin 36 oy geçerli sayıldı.
Geçerli oyların parti ve adaylara göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti. SP- Melih Seçilmiş
2 bin 806, BTP- Yunus Çınar
285, TKP- Cem Taylan Erden
117, Vatan Partisi- Cumhur Akbulut
227, BBP- Doğan Ürgüp
68 bin 832, CHP- Ali Akyıldız
14 bin 696, AK Parti- Hilmi Bilgin
93 bin 123, MHP- Mehmet Er
8 bin 897, DSP- Recep Bozdağ
53.
Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde ise 229 bin 430 seçmenden 194 bin 366 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 188 bin 482 oy geçerli sayıldı. Kullanılan oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde oldu. SP 3 bin 830, TKP 266, BBP 57 bin 831, CHP 17 bin 696, AK Parti 93 bin 291, MHP 15 bin 792 - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:10 Kaynak: İHA
Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu
Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak
Kanal D'nin Eski Spikeri Yeni Kanalını Açıkladı!
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı