Sivas'ta 134 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
56 dakika önce
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 134 köye ulaşım sağlanamıyor.
Sivas
'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 134 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar
yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas merkezde 17, Altınyayla
2, Gemerek
2, Gürün
10, İmranlı
16, Kangal
13, Suşehri
20, Şarkışla
5, Yıldızeli
45 ve Zara ilçesinde ise 4 köy yolunu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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