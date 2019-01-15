Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 134 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta 134 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

56 dakika önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 134 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 134 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 134 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas merkezde 17, Altınyayla 2, Gemerek 2, Gürün 10, İmranlı 16, Kangal 13, Suşehri 20, Şarkışla 5, Yıldızeli 45 ve Zara ilçesinde ise 4 köy yolunu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

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