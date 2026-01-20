İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar - Son Dakika
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
20.01.2026 08:48  Güncelleme: 10:15
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde aç kalan kurtlar köylere inerek köpekleri telef ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve köylüler tedirginlik yaşadı.

Sivas'ta aç kalan kurtlar, köylere inmeye başladı. Gece saatlerinde köye inen kurtlar, köydeki köpekleri telef etmeye başladı. Köylüleri tedirgin eden kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi.

KÖYE İNMEYE BAŞLADILAR

Zorlu kış şartlarının yaşandığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde eşine az rastlanır olay meydana geldi. Arazide yiyecek bulamayan kurtlar, ilçeye bağlı Kızılhüyük köyüne inmeye başladı.

Dağda aç kalan kurtlar köyün kabusu oldu

KÖYLÜLERİN KABUSU OLDULAR

Köyde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi. Köy muhtarı Beşir Bölükbaşı'nın bahçesine giren kurtlar, kapı önünde bağlı olan köpeği 3 köpeği telef etti. Kurdun köpeklerden yediği anlar, köy imamının cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylülerin kabusu olan kurtlar, açık arazide kaçarken kameraya yansıdı.

Dağda aç kalan kurtlar köyün kabusu oldu

"BENİ GÖRÜNCE KAÇTILAR"

Kurtların sıklıkla köye inmeye başladığını söyleyen Muhtar Beşir Bölükbaşı, "Sabah namazı saatlerinde köy imamımız camiye gideceği sırada 4-5 kurt görüyor ve hemen içeri giriyor. Daha sonra imam beni aradı. Çıktığımda kurtlar köpeği bu hale getirmişti. Beni görünce kaçtılar" dedi.

Kaynak: İHA

