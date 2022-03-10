Sivas'ta AK Parti'nin bölgesel köy toplantıları sürüyor - Son Dakika
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Sivas'ta AK Parti'nin bölgesel köy toplantıları sürüyor

10.03.2022 14:17
Sivas'ta AK Parti'nin bölgesel köy toplantıları sürüyor

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığınca düzenlenen bölgesel köy toplantıları devam ediyor.

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığınca düzenlenen bölgesel köy toplantıları devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı 154 köyü kapsayan toplantılar son olarak Kavlak köyünde gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, teşkilat mensupları, bölgede bulunan köy muhtarları, köy temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan istişare toplantısında açıklama yapan Kuruçay, sadece seçim döneminde değil her zaman vatandaşın emrinde olduklarını belirterek, "Bizler 'AK kadrolar' olarak nasıl ki 20 yıldır milletimizin desteğiyle iktidar olduysak milletimizden aldığımız desteği hizmete dönüştürmek için 7/24 mesaideyiz ve köylerimizin sorunlarıyla birebir ilgilenerek sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde bizlere katılan dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili, AK Parti, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta AK Parti'nin bölgesel köy toplantıları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta AK Parti'nin bölgesel köy toplantıları sürüyor - Son Dakika
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