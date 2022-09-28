Sivas'ta akaryakıt istasyonuna iniş yapan helikopter şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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Sivas'ta akaryakıt istasyonuna iniş yapan helikopter şaşkınlık yarattı!

28.09.2022 11:09

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesine inen helikopter büyük şaşkınlık yarattı. Petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı. Bu anlar istasyonun güvenlik kameraları ile kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşılsa da durum aslında görülenden biraz farklıydı.

PLANLI BİR İNİŞ OLDUĞU AÇIKLANDI

İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi. Helikopterin planlı olarak istasyonu iniş yaparak özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.

Görüntü Türkiye'den! Akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler şaşkına döndü

"İLK DEFA BAŞIMIZA BÖYLE BİR ŞEY GELİYOR"

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Çetin Meletli, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, "Yüksek gerilim hatlarını kontrol eden helikopter acil iniş yapmak istedi. Bizimde sahanın müsait olduğunu görünce yaktı ikmali için bizim sahayı tercih etti. Bizden izin alarak geldiler. Acil olarak indiler. Memleketimizde de ilk defa böyle bir şey oluyor. Sanayi esnafı heyecanla izledi. Helikopter fazla beklemedi. Yakıt ikmalini yapıp sonra görevine devam etti. İlk defa başımıza geliyor. Şok içinde izledik. Bize de güzel bir anı oldu" dedi.

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Kaynak: İHA

Helikopter, Koyulhisar, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta akaryakıt istasyonuna iniş yapan helikopter şaşkınlık yarattı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta akaryakıt istasyonuna iniş yapan helikopter şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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